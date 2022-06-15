ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı

15.06.2022 20:29
ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmesinde Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Bu sabah Başkan Zelenskiy ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden acımasız savaşını görüştüm. ABD'nin, Rusya'nın saldırganlığı karşısında demokrasisini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunan Ukrayna'ya olan desteğini yineledim" dedi.

"ABD'NİN 1 MİLYAR DOLARLIK GÜVENLİK YARDIMI SAĞLAYACAĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİM"

Biden, "Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'ya ek topçu ve kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukraynalıların Donbass'taki savunma operasyonlarını desteklemek için ihtiyaç duyduğu topçu ve gelişmiş roket sistemleri için mühimmat da dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağlayacağı konusunda bilgilendirdim" dedi.

Biden, Zelenskiy ile ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ek uluslararası desteğin artırılmasına yönelik çabalarını da ele aldıklarını belirtti.

UKRAYNA'YA 225 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM

Ukraynalılara yardım etmek için 225 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaklarını aktaran Biden, söz konusu yardımın içinde güvenli içme suyu, kritik tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri, yiyecek, barınak ve ailelerin temel ihtiyaçlarını satın almaları için nakit para olacağını açıkladı.

Ukrayna halkının cesaretinin, dayanıklılığının ve kararlılığının dünyaya ilham vermeye devam ettiğini vurgulayan Biden, ABD ve müttefiklerinin özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkına olan desteklerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

(İHA)

YORUMLAR
500
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı duyurması bekleniyor Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement