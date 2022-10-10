ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi sözü - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi sözü

10.10.2022 23:39
ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi sözü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi.

Rusya'nın füze saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki füze saldırılarını kınadığı belirtilerek, bu anlamsız saldırılarda ölen ve yaralananların yakınlarına taziyelerini ilettiği ifade edildi. Açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de

dahil olmak üzere kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi" denildi.

Açıklamada, Biden'ın görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Rusya'yı işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak ve Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamak için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini vurguladığı aktarıldı.

Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Biden ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hava savunması şu anda savunma işbirliğimizde bir numaralı önceliktir" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi sözü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemi sözü - Son Dakika
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