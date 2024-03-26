ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'in Refah kentine yönelik kara operasyonuna alternatifler olduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Refah kentine yönelik kara operasyonuna "alternatiflerin" olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington D.C'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken görüşmede, ABD'nin Refah'ta bulunan 1.4 milyondan fazla Filistinli sivili daha da tehlikeye atacak büyük bir kara operasyonuna karşı olduğunu yineledi. Blinken, hem İsrail'in güvenliğini sağlayacak hem de Filistinli sivilleri koruyacak büyük bir kara operasyonuna "alternatiflerin olduğunu" ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardımın derhal artırılması ve sürdürülmesi ihtiyacını da ele aldı.
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Washington temasları çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile de bir araya gelecek.
Gallant'ın Washington ziyareti protesto edildi
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan kalabalık grup tarafından protesto edildi. Filistin yanlısı protestocular, ateşkes talep ederek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı slogan attı. - WASHINGTON
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Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması gerektiğini söyledi. Akyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti düşmanlığının partiyi yok olmaya götürdüğünü ifade etti ve ittifakın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Güvenlik kaynakları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaparak Rusya'ya geçtiklerini tespit etti. Saldırganlar, ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'yi tercih etmişlerdir. DEAŞ'ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine devam edecektir.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak' dedi.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor. İl genelinde toplamda 167 adet bu tür araç bulunuyor. Yabancıların kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalış hakları tespit ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Sosyal medyada videoları ve röportajlarıyla sıkça gündem olan AK Partili bir amca, CHP'li gençler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için ikna edilmeye çalışıldı. Ancak amca, 'Ramazandayım' diyerek alandan uzaklaştı.
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