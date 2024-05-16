ABD, Gazze'ye insani yardım için geçici iskele kurdu - Son Dakika
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Politika

ABD, Gazze'ye insani yardım için geçici iskele kurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi açıklarına insani yardım için kurulan geçici iskelenin tamamlandığını duyurdu. İhtiyaç sahibi Filistinli sivillere daha fazla insani yardım ulaştırma çalışmaları kapsamında kurulan iskele aracılığıyla yardım girişi önümüzdeki günlerde başlayacak.

16.05.2024 12:14
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi açıklarına insani yardım için kurulan geçici iskelenin tamamlandığını, yardım girişine önümüzdeki günlerde başlanacağını duyurdu.

ABD'nin Gazze açıklarına insani yardım girişi için 25 Nisan'da inşa etmeye başladığı geçici yüzer iskelenin kurulumu tamamlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere daha fazla insani yardım ulaştırma çalışmaları kapsamında Gazze sahiline kurulmaya başlanan geçici yüzer iskelenin yerel saatle 07.40 civarında demirlediği bildirildi. Gazze'ye hiçbir ABD askerinin girmediği vurgulanan açıklamada, iskele aracılığıyla insani yardım girişinin önümüzdeki günlerde başlayacağı aktarıldı. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler (kıyıdan) yardımları alacak ve Gazze'ye dağıtımını koordine edecek" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gemilere yüklenen insani yardımlar, Gazze açıklarına kurulan yüzer geçici iskeleye getirilecek. Yardımlar daha sonra kıyıya taşınarak kamyonlara yüklenip sivillere ulaştırılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçici iskeleyle ilk etapta günde 90 kamyon insani yardım dağıtmasının beklendiğini, daha sonra tam kapasiteyle bu sayının 150'ye çıkacağını belirtiyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Gazze'ye insani yardım için geçici iskele kurdu - Son Dakika

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