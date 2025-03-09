ABD-Hamas Görüşmeleri Umut Veriyor

ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Hamas ile yapılan görüşmelerin "çok yararlı" olduğunu belirtti.

ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler, ABD basınına Hamas'la yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Boehler, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Hamas ile yapılan görüşmelerin "çok yararlı" olduğunu belirterek, yeni görüşmeler yapılabileceğinin sinyalini verdi. Yaptığı görüşmelerde Hamas'ın "nihai hedefini" anlamaya ve çatışmaları sonlandırmaya yönelik olduğunu söyleyen Boehler, "Görüşme çok yararlıydı. Karşılıklı fikir alışverişi yapmak çok faydalı oldu" dedi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ABD'nin Hamas ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarına değinen Boehler, Dermer'in endişelerini anladığını ancak görüşmelerde net bir hedefi olduğunu vurgulayarak, "Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. İsrail'in temsilcisi değiliz. Burada belirli çıkarlarımız var ve karşılıklı iletişim kurduk. Amacım, çok kırılgan bir noktada olan müzakerelere hız kazandırmak ve Hamas'a şunu sormaktı: Burada nihai hedefiniz nedir?" dedi.

Boehler, Gazze'deki esirlerle ilgili bir sonuca haftalar içinde ulaşılabileceğine inandığını belirterek, sadece ABD'li esirlerin değil tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma yapılabileceğini düşündüğünü aktardı.

"Eğer oradaysa, onu eve getireceğim"

Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice durumuna değinen Boehler, "Suriye'ye gideceğim ve onun durumunu öğrenmek için elimden geleni yapacağım. Eğer oradaysa, onu eve getireceğim" dedi. - WASHINGTON