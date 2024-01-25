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ABD, Irak'taki askerlerinin çekilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle görüşmelere başlayacak - Son Dakika
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ABD, Irak'taki askerlerinin çekilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle görüşmelere başlayacak

CNN International'ın aktardığı habere göre ABD hükümeti, Irak'taki askerlerinin çekilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle görüşmelere yakında başlayacak. Görüşmelerde terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve Irak'ın istikrarı gibi konular ele alınacak.

ABD, Irak\'taki askerlerinin çekilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle görüşmelere başlayacak
25.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:46
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ABD'li haber kanalı CNN International, ABD hükümetinin Irak'taki askerlerinin çekilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle görüşmelere yakında başlayacağını aktardı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, ülkedeki ABD askerlerinin geri çekilmesi yönünde çağrıda bulunan Bağdat yönetimi ile Washington'un konuyla ilgili görüşmelere yakın zamanda başlamasının beklendiğini ifade etti. "ABD ve Irak hükümetlerinin ülkedeki ABD askeri varlığının geleceği konusunda görüşmelere başlaması bekleniyor" başlığıyla servis edilen haberde, başlatılacak görüşmelerde iki ülke yetkililerinin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun bir sonraki aşamasını ele alacağı belirtildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmelere ABD'li askeri yetkililerinin yanı sıra diplomatların da katılacağı aktarıldı. Görüşmelerin bir kısmının, ABD'nin Irak'taki askeri varlığını sona erdirmesinin fizibilitesine ve zamanına yoğunlaşacağı vurgulandı. Habere göre ABD'li yetkililer, "ABD, DEAŞ ile mücadeleye devam edilmesi ve hükümet ile Irak güvenlik güçlerinin istikrarı da dahil olmak üzere Irak'taki şartlara dayalı bir takvimi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li bir yetkili, "ABD ve Irak'ın Ağustos ayında duyurulan Yüksek Askeri Komisyon diyaloğunun başlatılması konusunda anlaşmaya yakın olduğunu" söyledi.

Bağdat yönetimi askerlerin kalıcı olarak çekilmesini istiyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, terör örgütü DEAŞ'ın artık tehdit oluşturmadığını, ülkede DEAŞ'a karşı kurulan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ihtiyaç kalmadığını belirtiyor. Başbakanlık Ofisinden 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığını kalıcı olarak sona erdirme" sürecinin yakında başlatılacağı ifade edilmişti. ABD Savuma Bakanlığı (Pentagon) ise Irak hükümetinin ABD askerlerinin geri çekilmesi hakkında resmi talepte bulunmadığını, askerlerin hala Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede olduğunu vurgulamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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