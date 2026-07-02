ABD- İran görüşmelerinin bir sonraki turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı.
ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. ABD-İran görüşmelerinin yeni turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı. Tahran ve Washington yönetimlerinin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin lokasyonuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD-İran Görüşmeleri 18 Temmuz'da - Son Dakika
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