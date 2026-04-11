ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da
ABD-İran Görüşmeleri İslamabad'da

11.04.2026 19:14
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İranlı yetkililerle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD- İran arasındaki temaslar kapsamında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve beraberindeki heyetin İranlı temsilcilerle yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Görüşmenin formatına ilişkin belirsizlikler sürerken Pakistanlı kaynaklar, ABD'li ve İranlı heyetlerin ilk kez yüz yüze görüştüğünü öne sürdü. Daha önce Pakistan tarafından temsilcilerin aracılığıyla taraflar arasında dolaylı görüşmelerin gerçekleştirileceğinin iddia edilmesinin ardından Beyaz Saray, yüz yüze görüşme iddiaları doğruladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer ABD'li yetkililerin İslamabad'daki temaslar kapsamında İranlı heyet ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini teyit etti. Söz konusu yüz yüze temaslarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner'in de yer aldığı kaydedildi.

"Temaslar heyetler düzeyinde sürecek"

Görüşmenin gidişatına ilişkin değerlendirmede bulunan yerel kaynaklar, temasların bir gün sürmesinin beklendiğini aktardı. Kaynaklar, üst düzey görüşmelerin ardından heyet düzeyindeki temasların süreceği ve bu kapsamda tarafların öne sürdüğü şartların kesinleştirileceği değerlendirmesinde bulundu.

İslamabad'da yürütülen müzakerelere İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile bazı milletvekillerinin katıldığı biliniyor. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Avustralya’nın Arda Güler korkusu Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “apartheid“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "apartheid" tepkisi
Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye’den Sumud Filosu için çarpıcı hamle Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Fenerbahçe’den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

20:18
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
