ABD İran Petrol Yaptırımlarını Geçici Olarak Kaldırdı
ABD İran Petrol Yaptırımlarını Geçici Olarak Kaldırdı

21.03.2026 10:27
ABD, İran'ın petrol satışına izin vererek küresel yakıt fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılar sonucu yükselen küresel yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla İran petrolüne yönelik yaptırımları 30 günlüğüne kaldırdığını duyurdu.

ABD, İran savaşı nedeniyle yükselen yakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak hafifletip denizde bulunan petrolünün satışına izin verdi. Bessent paylaşımında, "İran, küresel terörizm açısından yılanının başıdır. Başkan Trump'ın Destansı Öfke Operasyonu (İran'a yönelik saldırılar) sayesinde bu kritik mücadeleyi tahmin edilenden bile daha hızlı bir şekilde kazanıyoruz. İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik terör saldırılarına karşılık olarak Trump yönetimi, dünyaya enerji akışını en üst düzeye çıkarmak, küresel arzı güçlendirmek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla ABD'nin ekonomik ve askeri gücünü kullanmaya devam edecektir. Bugün ABD Hazine Bakanlığı, denizde bulunan (nakliye halindeki) İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa vadeli bir yetkilendirme yayınladı" ifadelerini kullandı.

"Hızla yaklaşık 140 milyon varil petrol sağlanacak"

Şu anda yaptırım uygulanan İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığını belirten Bessent, "ABD, mevcut bu arzı geçici olarak dünyaya açarak küresel pazarlara hızla yaklaşık 140 milyon varil petrol sağlayacak, dünya çapındaki enerji miktarını artıracak ve İran'ın neden olduğu arz üzerindeki geçici baskıyı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Özetle, Destansı Öfke Operasyonuna devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran varillerini Tahran'a karşı kullanacağız" dedi.

Bessent, "Bu geçici, kısa süreli yetkilendirme, yalnızca halihazırda nakliye halinde olan (denizdeki) petrolü kapsıyor ve yeni alımlara veya üretime izin vermiyor" uyarısında bulundu. İran'ın elde edeceği gelirlere erişiminin zorlaşacağını ifade eden Bessent, ABD'nin İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemek için azami baskıyı sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Bessent, "Trump yönetimi şu ana kadar küresel pazara yaklaşık 440 milyon varil daha fazla petrol getirmek için çalışarak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki karışıklıklardan faydalanma yeteneğini zayıflattı. Başkan Trump'ın enerji yanlısı gündemi, ABD petrol ve doğal gaz üretimini rekor seviyelere taşıyarak enerji güvenliğini güçlendirdi ve yakıt maliyetlerini düşürdü. Şu an yaşanacak herhangi bir kısa vadeli aksaklık, nihayetinde ABD'liler için uzun vadeli ekonomik kazanımlara dönüşecektir, çünkü güvenlik olmadan refah olmaz" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail ve ABD'nin saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları, petrol fiyatını varil başına 100 doların üzerine çıkartmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

