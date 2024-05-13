ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmüyor - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmüyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediklerini belirterek, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

13.05.2024 22:41
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı. Sullivan, ABD'nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmüyor - Son Dakika

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