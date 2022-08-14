ABD Kongre heyeti Tayvan'da - Son Dakika
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ABD Kongre heyeti Tayvan'da

14.08.2022 17:22
ABD Kongre heyeti Tayvan'da

ABD Kongre heyeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin-Tayvan krizine neden olan ziyaretinin ardından Tayvan'a geldi.

ABD Kongre heyeti, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin- Tayvan krizine neden olan ziyaretinin ardından Tayvan'a geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin-Tayvan krizine neden olan Tayvan ziyaretinin ardından ABD Massachusetts Senatörü Edward Markey'nin öncülüğündeki ABD Kongre heyeti 2 günlük ziyaret için Tayvan'a geldi. Tayvan tarafından yapılan açıklamada, heyetin yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği belirtildi. Açıklamada, "Çin'in askeri tatbikatlarla Tayvan Boğazı'nda ve bölgede tansiyonu yükselttiği bir dönemde Markey'in Tayvan'ı ziyaret etmek üzere bir heyete liderlik etmesi, ABD Kongresi'nin Tayvan'a olan güçlü desteğini bir kez daha gösteriyor" denildi.

Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, "İki taraf, Tayvan-ABD güvenliği ve ticari ilişkileri gibi konularda görüş alışverişinde bulunacak" denildi.

Tayvan ziyaretinde Markey'e ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer ve Aumua Amata Coleman Radewagen eşlik edecek.

Asya ziyaretine 1 Ağustos'ta Singapur'dan başlayan Pelosi, Malezya'nın ardından beraberindeki heyetle birlikte 2 Ağustos'ta Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gelmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından ABD ve Çin arasında gerilim tırmanmıştı. Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemişti. Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Kongre heyeti Tayvan'da - Son Dakika

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