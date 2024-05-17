ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararının ABD'nin Pyongyang ve Moskova'ya 'hukuk dışı' faaliyetleri nedeniyle karşılık verme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğu belirtildi.

17.05.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD hükümeti, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferlerini önlemek için yeni bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Pyongyang ile silah ticaretini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uygulama kararı alındığını açıkladı. Rusya vatandaşlarının Aleksey Budnev ve Rafael Anatolyevich Gazaryan olduğu belirtilirken, şirketlerin ise "Trans Kapital Limited Liability Company", "Rafort Limited Liability Company" ve "Tekhnologiya OOO" olduğu kaydedildi. Yaptırım kararının ABD'nin Pyongyang ve Moskova'ya "hukuk dışı" faaliyetleri nedeniyle karşılık verme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son adımımız, Kuzey Kore'nin Rusya ile derinleşen askeri iş birliğini sekteye uğratma konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Ukrayna'ya karşı Kuzey Kore silahlarını kullanıyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise, yaptırım kararının Pyongyang ile Moskova arasında derinleşen savunma işbirliğine karşı alındığını belirterek, "Rusya şimdiye kadar Ukrayna'ya karşı 40'tan fazla Kuzey Kore yapımı balistik füze ve askeri mühimmat kullandı" dedi. Söz konusu askeri mühimmatın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak Rusya'ya gönderildiğine dikkat çeken Miller, Pyongyang-Moskova arasındaki derinleşen bağların küresel güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme çabaları açısından geniş kapsamlı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. "Rusya ve Kuzey Kore'nin istikrar bozucu ortaklığına karşı koymak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" diyen Miller, uluslararası toplumu ABD ile birlikte hareket etmeye çağırdı.

Kuzey Kore'den yalanlama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong ise yazılı bir açıklama yaparak, Rusya'ya silah sağladıkları yönündeki iddiaları yalanladı. "Kuzey Kore ile Rusya arasında silah ticareti yapıldığı söylentisi, hakkında değerlendirme ve yorum yapmaya değmeyecek kadar saçmadır" diyen Kim, geliştirdikleri silah teknolojilerinin gizli olması nedeniyle ihraç edilmesinin de mümkün olmadığını savundu. Kuzey Kore'nin yalnızca ülkenin savunma kabiliyetlerini arttırmak amacıyla kendi silahlarını ürettiğini vurgulayan Kim, "Bizim önceliğimiz, bir şeylerin reklamını yapmak ya da bir şeyleri ihraç etmek değil, ordumuzu nitelik ve nicelik olarak savaşa hazır ve mükemmel hale getirmektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Pyongyang, Moskova, Rusya, Kore, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:46 Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferinde rol oynadıkları gerekçesiyle 2 Rusya vatandaşı ve 3 Rusya merkezli şirkete yaptırım uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement