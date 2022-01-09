ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı Selen, New Jersey'de bölge başkanı oldu - Son Dakika

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, New Jersey Eyaleti Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Selen, yemin ederek görevine başladı.

ABD'de ilk Türk Belediye Başkanı seçilen Tayfun Selen, New Jersey eyaletinin 500 bin nüfuslu Morris Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Selen, yemin ederek görevine başlarken, tören sonrası konuklara hitap etti. 25 yıl önce ABD'ye taşındığı belirten Türk asıllı ABD vatandaşı Selen, "Morris County'de yaşamaktan müteşekkirim ve Covid-19 salgının zorlukları yine kapımızda. Sakinlerimizi ve işletme sahiplerimizi korumak için bu kurul ile çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Selen, ilk yönetim kurulu toplantısına da bölgenin en üst yöneticisi olarak başkanlık etti.

Ülkenin ilk Türk belediye başkanı

Tayfun Selen, 1996 ABD'ye taşınmış, 2008'de ABD vatandaşı olmuştu. 2017'de 12 bin nüfuslu Chatham'ın belediye başkanına seçilen Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk olarak tarihe geçmişti. - NEW JERSEY