ABD'nin İran'da Saldırısı İddia Ediliyor

ABD merkezli haber kanalı Fox News, İran'ın Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında meydana gelen patlamaların ABD saldırıları sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

İran'ın Bender Abbas kenti ile Keşm Adası'nda yaşanan patlamalar sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD merkezli haber kanalı Fox News, ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, İran'a yönelik saldırıların taraflar arasındaki ateşkese rağmen ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Yetkilinin, söz konusu saldırıların savaşın yeniden başladığı anlamına gelmediğini işaret ettiği kaydedildi.

İran devlet televizyonu daha önce, ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine müdahalede bulunması nedeniyle Hürmüz Boğazı bölgesindeki "düşman unsurlarına" İran tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Haberde, "Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu olayın ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. İsrailli kaynaklar, yerel basına yaptıkları açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran'da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürmüştü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının Keşm Adası'ndaki Behmen İskelesi'nin ticari bölümlerinin bir kısmını hedef aldığını iddia etmişti. - WASHINGTON