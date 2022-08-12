Washington Post: "Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı" - Son Dakika
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Washington Post: "Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı"

12.08.2022 09:48
Washington Post: "Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yer alan haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine gerçekleştirilen operasyonda gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı ifade edildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yer alan haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine gerçekleştirilen operasyonda gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde geçtiğimiz günlerde FBI tarafından gerçekleştirilen aramanın yankıları sürüyor. ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı belirtildi. Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunduğunun net olmadığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanı: "Arama işlemini bizzat onayladım"

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, evdeki aramanın Trump'ın görevi bırakırken Beyaz Saray'dan bazı belgeleri yasa dışı şekilde evine götürüp götürmediğine dair başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Trump'un evinde yapılan arama işlemini bizzat onayladığını ifade etmişti. Garland ayrıca, arama işlemini Trump'ın kendisinin açıkladığını vurgulayarak arama izninin kamuyla paylaşılması gerektiğini belirtilmiş, söz konusu izin, ilerleyen saatlerde yayınlanmıştı. - WASHINGTON

YORUMLAR
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Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından... Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Truth sosyal medya hesabından... ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış ABD Adalet Bakanı Garland, Trump'ın malikanesinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onaylamış
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Washington Post: 'Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Washington Post: "Trump'ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı" - Son Dakika
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