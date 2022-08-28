ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiyor - Son Dakika
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ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiyor

28.08.2022 10:18
ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiyor

ABD savaş gemileri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin neden olduğu Çin-Tayvan krizinden sonra ilk defa Tayvan Boğazı'ndan geçiyor.

ABD savaş gemileri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin neden olduğu Çin-Tayvan krizinden sonra ilk defa Tayvan Boğazı'ndan geçiyor.

ABD Donanmasına ait savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiyor. Düzenlenen geçişin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin neden olduğu Çin- Tayvan krizinden sonra ilk defa gerçekleştirilmesi dikkat çekti. ABD Donanması, devam eden geçişin Chancellorsville ve Antietam kruvazörlerinin yürüttüğünü açıklarken, geçişlerin 8 ila 12 saat süreceği tahmin ediliyor. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada geçişin, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösterdiğini ve ABD ordusunun uluslararası hukukun izin verdiği her yerde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise gemilerin güney yönünde seyrettiğini ve gözlem altında olduklarını belirterek, "durumun normal olduğunu" açıkladı.

Çin-Tayvan krizi

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumlarken, Tayvan'a gerçekleştirilen üst düzey ziyaretleri "kendi işlerine müdahale" ve "Tayvan'ın egemenliğinin fiilen tanınması" olarak görüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen Ağustos ayın başında Tayvan'a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiyor - Son Dakika

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