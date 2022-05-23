ABD Savunma Bakanı Austin: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak" - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak"

23.05.2022 22:37

- ABD Savunma Bakanı Austin: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak" ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu.

- ABD Savunma Bakanı Austin: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak"

WASHINGTON - ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu.

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun ikinci toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantının ardından ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ortak basın toplantısı düzenledi. Austin yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Ukrayna'nın kıyılarını savunmasına yardımcı olacak Harpoon füzeleri sağlamayı kabul ettiğini belirterek, Çekya'nın ise Ukrayna'ya "son zamanlarda yapılan saldırı helikopterleri, tanklar ve roket sistemleri bağışı" dahil olmak üzere "önemli destek" göndermeyi kabul ettiğini ifade etti. Toplantıda 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını açıkladığını aktaran Austin, söz konusu güvenlik yardım paketlerinin içinde topçu mühimmatı, kıyı savunma sistemleri, tanklar ve diğer zırhlı araçlar bulunduğunu açıkladı. Austin, diğer ülkelerin ise Ukrayna güçlerini eğitmek ve askeri sistemlerini sürdürmek için yeni taahhütlerle öne çıktığını aktardı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun üçüncü toplantısı 15 Haziran'da Brüksel'de

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun üçüncü toplantısının 15 Haziran'da Brüksel'de yüz yüze yapılacağını bildiren Austin, "Temas Grubu'nu önümüzdeki ay üçüncü kez toplayacağım ve bu kez 15 Haziran'da Brüksel'deki NATO Savunma Bakanlığı marjında toplanacağız" ifadelerini kullanarak, "Tabii ki bu bir NATO etkinliği olmayacak, ancak bu toplantıların temposuna ayak uydurmak istiyoruz ve Avrupa seyahatimi ivmemizi artırdığımızdan emin olmak için kullanmak istedim" dedi.

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığı yüzde 30 arttı

Temas Grubu'nun ikinci toplantısına toplam 47 ülkenin katıldığını ifade eden ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ise, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hava, kara ve deniz olmak üzere konuşlu asker sayısının 78 binden yaklaşık 102 bine çıkarıldığını belirtti. Milley, bu sayının Ukrayna'daki savaş başlamadan önce EUCOM Komutanlığı bünyesinde konuşlu ABD askeri sayısında yüzde 30'luk bir artış anlamına geldiğini aktardı. ABD askeri varlığının Akdeniz'de ve Baltıklar'da da arttığını açıklayan Milley, Baltık ve Akdeniz'de 24 savaş gemisi ve 15 bin denizci olduğunu ifade etti. Milley ayrıca, "Havada şu anda 12 savaş filomuz ve 2 muharebe havacılık tugayımız var. Karada 2 kolordu, 2 tümen ve 6 tugay muharebe takımımız var" dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin: 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak
ABD Savunma Bakanı Austin: 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak
ABD Savunma Bakanı Austin: 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak
ABD Savunma Bakanı Austin: 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak

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Kaynak: İHA

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