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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri ameliyatından sonra görevine dönüyor - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri ameliyatından sonra görevine dönüyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, aralık ayında prostat kanseri ameliyatı geçirmesinin ardından iyileşme sürecinin iyi gittiği açıklandı. Doktorlar, Austin'in erken ve etkili bir şekilde tedavi edildiğini belirtti. Bir yetkili ise Austin'in pazartesi günü görevine döneceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri ameliyatından sonra görevine dönüyor
27.01.2024 - 20:31,
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, aralık ayında prostat kanseri ameliyatı olan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in pazartesi günü görevine döneceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir ayı aşkın süredir uzak kaldığı Savunma Bakanlığı'na geri dönüyor. Aralık ayında prostat kanseri ameliyatı olan Austin'in Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki doktorları dün yaptıkları açıklamada, bakanın iyileşme sürecinin iyi gittiğini duyurarak, "Bakan Austin'in prostat kanseri erken ve etkili bir şekilde tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, Austin'in pazartesi günü görevine döneceğini söyledi.

ABD'li Bakan Austin, prostat kanseri tedavisi için geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta ameliyat olmuştu. Austin, 1 Ocak'ta ise, "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmış ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edilmişti. İki hafta boyunca hastanede kalan Austin, tedavisinin ardından 15 Ocak'ta taburcu olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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