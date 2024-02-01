ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hastaneye kaldırılmasının gizlenmesi nedeniyle özür diledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu ayın başında geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığının günlerce ABD Başkanı Joe Biden'dan gizlenmesi nedeniyle ABD halkından özür diledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri ameliyatının ardından 1 Ocak'ta ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığının günlerce ABD Başkanı Joe Biden'dan gizlenmesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında ABD halkından özür diledi. Austin, "Bunu doğru bir şekilde ele almadım. Kanser teşhisimi Başkan'a söylemeliydim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum, ekip arkadaşlarımdan ve ABD halkından özür diliyorum" dedi.
Başkan Biden ile yaptığı görüşmelerin yasalar gereği gizliği olduğunu aktaran Austin, "Yasalar gereği Başkan'la yaptığım konuşmalar hakkında konuşamam ama size doğrudan Başkan Biden'dan özür dilediğimi söyleyebilirim. Kendisine ağır bir teşhis aldığımı ve tedavi gördüğümü hemen bildirmediğim için çok üzgün olduğumu söyledim" dedi.
Austin 22 Aralık'ta ameliyat olmuş, 1 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı
Austin'in sağlık durumuna ilişkin ABD Savunma Bakanlığı tarafından 5 Ocak'ta yapılan ilk açıklamada, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Austin'in hastaneye kaldırılması Beyaz Saray'dan günlerce gizlenmiş, Austin eleştiri oklarının hedefi olmuştu. ABD medyasına konuşan bir yetkili, Austin'in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray'a 4 Ocak Perşembe sabahına kadar verilmediğini söylemişti. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada sorumluluğu üstlenerek, "Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kanser olduğu 9 Ocak'ta duyuruldu
Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından 9 Ocak'ta yapılan açıklamada ise Austin'e aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulduğu, 22 Aralık'ta kanser ameliyatı olduğu ve daha sonra taburcu edildiği belirtilmişti. Austin'in ameliyatın ardından 1 Ocak'ta "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği duyurulmuştu. Pentagon'dan 15 Ocak'ta yapılan son açıklamada ise Austin'in hastaneden taburcu olduğu, bir süre istirahat edeceği ve uzaktan çalışacağı belirtilmişti. - WASHINGTON
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