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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumu iyi

Hastanede tedavisi süren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tedavisi devam eden Austin'in bilinç kaybı yaşayıp yaşamadığına dair bilgi verilmedi. Bakanın görevine dönmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin\'in sağlık durumu iyi
06.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 12:57
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Hastanede tedavisi süren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, Savunma Bakanı Austin'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde tedavisi süren Austin'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastaneye kaldırılmadan önce ya da sonra bilinç kaybı yaşadığına dair bilgi verilmedi.

ABD'li Bakan Austin'in görevine dönmesinin beklendiği vurgulandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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