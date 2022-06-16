ABD Tarım Bakanı Vilsack: "Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor" - Son Dakika
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ABD Tarım Bakanı Vilsack: "Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor"

16.06.2022 20:44
ABD Tarım Bakanı Vilsack: "Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor"

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, "Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor" dedi.

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, " Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor" dedi.

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile bir araya geldiğin ve ABD ve Ukrayna'nın tarım ve gıda sektörleri arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve gıda güvenliğini ele almak için stratejik bir ortaklık kurmak için Mutabakat Zaptı imzaladığını aktardı.

Vilsack yaptığı açıklamada, "Şubat ayından bu yana dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı haksız yere işgaline ve bunun tarımsal üretime, ticarete ve en önemlisi gıda güvenliğine neden olduğu bozulmaya tanık oldu" dedi.

Rusya'nın eylemlerinden yalnızca Ukrayna halkının etkilenmediğine dikkat çeken Vilsack, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'da üretilen tahıllara ve diğer temel gıda maddelerine ihtiyaç duyan Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler için de büyük tehditler oluşturduğunu belirterek, "Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor ve bu tarım camiasının dayanamayacağı ve katlanmayacağı bir şey" dedi.

"Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım"

Ukrayna'nın dünyanın desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Vilsack, Ukrayna Gıda Bakanı Mykola Solskyi'ye ABD'nin Ukrayna'nın tarım sektörünün yeniden inşası ve güçlendirilmesine yardımcı olacağını taahhüt ettiğini ifade ederek, "Bu Mutabakat Zaptı, uluslarımız arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek ve üretkenliği artırmak, tedarik zinciri sorunlarını ele almak ve gıda güvenliği zorluklarını belirlemek için ortak gücümüzden yararlanacaktır. Bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve uygulandığında küresel gıda güvensizliği ile birlikte daha iyi mücadele etmemizi sağlayacak" dedi.

Mutabakat zaptı 3 yıl yürürlükte olacak

3 yıl boyunca yürürlükte olacak olan Mutabakat Zaptı ile ABD ve Ukrayna, üretkenliği artırmak ve her iki tarım sektörünü geliştirmek için mahsul üretimi, gelişen teknolojiler, iklim, akıllı uygulamalar, gıda güvenliği ve tedarik zinciri konularında tutarlı bilgi ve uzmanlık alışverişi üzerinde çalışacaklar.

ABD Tarım Bakanlığının Dış Tarım Servisi ise, Ukrayna'ya hayvan sağlığı, biyogüvenlik, sıhhi ve bitki sağlığı kontrolleri için teknik yardım sağlayacak. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Sonny Perdue, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Tarım Bakanı Vilsack: 'Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor' - Son Dakika

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