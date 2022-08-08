Çin bir haftada Tayvan'a 272 siber saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin bir haftada Tayvan'a 272 siber saldırı gerçekleştirdi

08.08.2022 18:51
Çin bir haftada Tayvan'a 272 siber saldırı gerçekleştirdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çinli bilgisayar korsanları da Tayvan'ın resmi kurum ve kuruluşlarına bir haftada 272 siber saldırıda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çinli bilgisayar korsanları da Tayvan'ın resmi kurum ve kuruluşlarına bir haftada 272 siber saldırıda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusunun 4-7 Ağustos tarihleri arasında başlattığı Tayvan'ı 6 noktadan ablukaya alan askeri tatbikatlarının yanında Çinli bilgisayar korsanları da Tayvan'ın resmi kurum ve kuruluşlarına siber saldırılarda bulundu. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin'in geçen hafta Tayvan'da dezenformasyon oluşturmak için 272 girişimde bulunduğunu duyurdu. Tayvan Siyasi ve Savaş Bürosu Müdür Yardımcısı Tümgeneral Chen Yu-lin düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Çin'in canlı ateş tatbikatlarının başlamasından bu yana Tayvan bilgisayar sistemlerine içinde sahte haberlerinde bulunduğu çok sayıda siber saldırının düzenlendiğini aktardı. Chen, sosyal medya ve dijital platformların hızlı gelişimi nedeniyle özellikle bilişsel savaş alanında savaş stratejilerinin önemli ölçüde değiştiğini vurguladı. Tayvan ağına zarar vermenin ve bölünmeleri derinleştirmenin savaş alanının sonucu üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söyleyen Chen'in paylaştığı MND istatistiklerine göre 1-8 Ağustos arasında Çin Komünist Partisi (ÇKP) 272 dezenformasyon yayma girişiminde bulundu. MND, yapılan siber saldırıları da üç kategoriye ayırdı. Buna göre kategoriler "güç kullanarak Tayvan ve Çin'in birleşmesine ortam oluşturmak", "hükümetin otoritesine saldırarak zarar vermek" ve "ordu ve yurttaşların moralini bozmak" olarak sıralandı.

Chen, silahlı kuvvetlerin yapılan tüm bu dezenformasyonlara doğrulama, izlenebilirlik, açıklama ve karşı önlem gibi adımlar atarak yanıt verdiğini vurgulayarak, halkı Çin'in yaydığı sahte haberlere değil, MND tarafından paylaşılan bilgilere odaklanmaya ve söylentilere kulak vermemeye çağırdı.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ

Asya ziyaretine 1 Ağustos'ta Singapur'dan başlayan Pelosi, Malezya'nın ardından beraberindeki heyetle birlikte 2 Ağustos'ta Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gelmişti. Pelosi'yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei'de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi, Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmişti. Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan'dan ayrılmıştı.

Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili olmuştu.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

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Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin bir haftada Tayvan'a 272 siber saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin bir haftada Tayvan'a 272 siber saldırı gerçekleştirdi - Son Dakika
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