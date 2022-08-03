Pelosi Tayvan'dan ayrıldı - Son Dakika
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Pelosi Tayvan'dan ayrıldı

03.08.2022 13:28
Pelosi Tayvan'dan ayrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyet, Tayvan ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyet, Tayvan ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı. Pelosi'yi, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Tayvan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer Tayvanlı siyasetçiler uğurladı.

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti tamamlandı. Çin'in sert tepkisini çeken Pelosi ve beraberindeki heyet bugün öğle saatlerinde Tayvan'dan ayrılırken, Pelosi'yi Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve Tayvan'da bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk uğurladı.

Tayvan'da bir gece konaklayan Pelosi kısa süren ziyaretinde Tayvan Lideri Tsai Yingwen ve diğer siyasetçilerle bir araya gelmişti. Tsai Yingwen tarafından Başkanlık Sarayı'nda kabul edilen Pelosi'ye Tayvan'ın en büyük devlet nişanı olan şeref madalyası verilmişti. Pelosi yaptığı açıklamada, ABD olarak Tayvan'ı desteklemeye devam edeceklerini ve onu yalnız bırakmayacaklarını söylemişti.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Çin ordusunun 4-7 Ağustos tarihleri arasında belirlediği 6 bölgede gerçek mermilerin kullanılacağı askeri tatbikatlar yapacağı açıklanmıştı. Ayrıca Çin, bugün itibariyle Tayvan'dan turunçgiller ve iki çeşit balık ithalatını kestiğini duyurmuştu. - TAİPEİ

YORUMLAR
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Çin yaptırım kartını çıkardı! Narenciye ve iki tür balığın Tayvan'dan ithalatı askıya alındı Çin yaptırım kartını çıkardı! Narenciye ve iki tür balığın Tayvan'dan ithalatı askıya alındı Çin, Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu Çin, Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pelosi Tayvan'dan ayrıldı - Son Dakika

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