ABD'li senatör Blackburn, Çin'e meydan okuyarak Tayvan'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'li senatör Blackburn, Çin'e meydan okuyarak Tayvan'a geldi

25.08.2022 20:42
ABD'li senatör Blackburn, Çin'e meydan okuyarak Tayvan'a geldi

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Çin'in Tayvan üzerindeki baskı ve tehditlerine rağmen Tayvan'a geldi.

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Çin'in Tayvan üzerindeki baskı ve tehditlerine rağmen Tayvan'a geldi.

ABD Ticaret ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nde görevli Senatör Marsha Blackburn, Tayvan'a geldi. ABD askeri uçağıyla başkent Taipei'ye iniş yapan Blackburn, Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü fakat demokratik olarak kendi kendini yöneten Tayvan'a yaptığı ziyaretle Çin'e meydan okudu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blackburn, " Pekin'e bir mesaj göndermek için Tayvan'a yeni indim. Zorbalığa uğramayacağız. ABD, dünya çapında özgürlüğü koruma konusunda kararlılığını sürdürüyor. ABD, ulusumuzu ve müttefiklerimizi baltalamaya yönelik çabalara müsamaha göstermeyecek" ifadelerini kullandı. Tayvan medyasında yer alan haberlerde, Blackburn'ün yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği belirtildi.

Pelosi'ye destek vermişti

Blackburn'ün ziyareti, bu ay ABD'li yetkililerin Tayvan'a yaptığı 3'üncü ziyaret olarak kayıtlara geçti. İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ağustos ayı başlarında Asya ziyareti çerçevesinde Taipei'yi ziyaret etmiş, Pelosi'nin ardından ABD'li 5 milletvekili de Taipei'ye gelmişti. Milletvekilleri Taipei'de Tayvan lideri Ing-wen ile de görüşmüştü. Öte yandan Blackburn, Pelosi'nin Tayvan gezisine destek verdiğini belirterek, "Tayvan'ın yanında durmalıyız. Pelosi ve Biden'ı, Çin Komünist Partisi'ne (CCP) karşı geri adım atmadığı için alkışlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çin ordusu ise Pelosi'nin ziyaretine tepki olarak, Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçek mühimmatlı tatbikatlar düzenlemişti. Çin yönetimi ayrıca Pelosi'ye yaptırım uygulama kararı almış, Çin ve ABD'nin savunma bakanlıkları ve orduları arasındaki istişareleri durdurmuştu.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Temmuz Ayında Güçlü Arttı Video: ABD'deki Çinliler Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti Video: ABD'deki Çinliler Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Protesto Etti
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'li senatör Blackburn, Çin'e meydan okuyarak Tayvan'a geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'li senatör Blackburn, Çin'e meydan okuyarak Tayvan'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement