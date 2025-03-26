ABD, Türkiye'den Barış Desteği İstedi - Son Dakika
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Politika

ABD, Türkiye'den Barış Desteği İstedi

ABD, Türkiye\'den Barış Desteği İstedi

ABD, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin destek sağlamasını talep etti.

26.03.2025 10:56
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmede, ABD'nin Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'den destek istediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Bruce, görüşmede güvenlik ve ticaret alanındaki temel konularda iş birliğinin ele alındığını ifade etti. Bruce, "Bakan Rubio, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin desteğini talep etti. Rubio, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı oluşturulan küresel koalisyondaki liderliğini takdir etti. Rubio, ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için geçiş noktası olmayan, istikrarlı, birleşik, barışçıl bir Suriye'yi desteklemek için yakın iş birliğe ihtiyaç duyulduğunu yineledi. Bakan ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek bundan sonraki süreçte daha büyük ekonomik ortaklıkların kurulmasını desteklediğini vurguladı" ifadelerine yer verdi.

"ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor"

Bakan Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda iş birliğini görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik. ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güney Kafkasya, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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