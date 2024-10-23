ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin yayınlanan mesajda, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › ABD, TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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