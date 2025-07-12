ABD, Ukrayna'ya Askeri Yardım Sevkiyatlarını Yeniden Başlattı - Son Dakika
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Politika

ABD, Ukrayna'ya Askeri Yardım Sevkiyatlarını Yeniden Başlattı

12.07.2025 12:12
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Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatlarının yeniden başladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin ülkesine askeri yardım sevkiyatlarının yeniden başladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara değindi. Zelenskiy, "Şu anda ortaklarımızla birlikte yeni malzemeler, Ukrayna'da silah üretiminin arttırılması ve ordumuzun donatılması üzerinde çalışıyoruz. Halihazırda iyi anlaşmalarımız var ve daha fazlasına ulaşmayı umuyoruz, önümüzdeki haftalarda bunlar üzerinde çalışacağız. Daha fazla kuvvet ve varlığın, gökyüzümüz için daha fazla korumanın ve daha fazla hava savunma sisteminin varlığının gerçekten hissedilmesi için her anlaşmanın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uygulanması hayati önem taşıyor. Bunlar kilit önceliklerdir. ABD ve Avrupalı dostlarımız da dahil olmak üzere en üst düzeyde siyasi sinyaller, iyi sinyaller aldık. Tüm raporlara göre yardım sevkiyatları yeniden başlatıldı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, önümüzdeki hafta ABD ile askeri düzeyde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Özellikle de ordumuz ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg ile çalışacak. Ayrıca yeni Avrupa savunma paketleri hazırlıyoruz. Bu savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere yakında güçlü adımlar atılmasını bekliyoruz, baskılar devreye girmeli" şeklinde konuştu.

Trump yönetimi, Temmuz ayının başında kendi stoklarının azaldığı endişesiyle Ukrayna'ya hava savunma füzeleri de dahil olmak üzere bazı silah sevkiyatını durdurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin Kiev'e sevkiyatları yeniden başlatacağını duyurmuş, perşembe günü ise ülkesinin NATO'ya silah gönderdiğini ve bu silahların NATO tarafından Ukrayna'ya gönderileceğini söylemişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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