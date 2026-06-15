ABD, Umman'ı İki Yüzlü Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Umman'ı İki Yüzlü Buldu

15.06.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkili, Umman'ın iki yüzlü davranışları nedeniyle arabuluculuk rolünden dışlandığını açıkladı.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran ve ABD arasında daha önce arabuluculuk yapan Umman'ın "iki yüzlü" davrandığını ve bu nedenle arabuluculuk rolünden "dışlandıklarını" belirtti.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran ve ABD arasında daha önce arabuluculuk yapan Umman hakkında açıklamada bulundu. Yetkili, Umman'ın "iki yüzlü" davrandığını ve bu nedenle arabuluculuk rolünden "dışlandıklarını" belirtti. Yetkili, "Ummanlıların yaptıkları işten hiç memnun kalmadık. Davranışlarından dolayı onların çok iki yüzlü olduğunu ve neredeyse İranlıların birer çalışanı gibi hareket ettiklerini hissettik. Bu yüzden onları bu süreçten bir nevi dışladık" dedi.

İran ile müzakerelerde karşılaşılan zorluklardan birinin "İran rejimi ile doğru iletişim kanallarını" kurmak olduğunu söyleyen yetkili, "İletişim kurmak için yeni kanalların ne olacağını belirlemek istedik ve tabii ki Pakistan ve Katar'da karar kıldık" dedi.

Yetkili ayrıca, geçmişte kullanılan siyasi mekanizmanın büyük ölçüde devre dışı kaldığını ve çoğu insanın sığınaklarda saklandığını belirterek, bunun iletişimi zorlaştırdığını aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Umman'ı İki Yüzlü Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:39:08. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Umman'ı İki Yüzlü Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.