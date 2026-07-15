ABD ve Irak Ortaklığı Güçleniyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile bir araya geldi.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Zeydi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Pentagon'da bir araya geldi. Hegseth görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Pentagon'da Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'yi ağırladım. Ortaklığımızı daha da güçlendirmek için Irak'ın egemenliğini ortaya koyması ve bu bahar ayında ABD personeline yönelik 600'den fazla saldırıdan sorumlu olan İran yanlısı milis gruplarını silahsızlandırması gerekiyor" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un görev süresinin 30 Eylül'de sona ereceğini hatırlatan Hegseth, ABD'nin Irak güvenlik güçlerinden DEAŞ'a karşı mücadeleye öncülük etmesini beklediğini aktararak, "Güvenli bir Irak, güçlü ticari ve savunma iş birliğinin önünü açar" dedi. - WASHINGTON