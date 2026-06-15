ABD ve İran Arasında Barış Anlaşması - Son Dakika
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ABD ve İran Arasında Barış Anlaşması

15.06.2026 01:09
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Yoğun diplomatik görüşmelerin ardından, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Taraflar, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde yürütülen askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir" dedi.

ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'ın İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği son saldırıya karşılık vermeye hazırlandığı bir süreçte taraflar arasındaki barış anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Şerif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun diplomatik görüşmelerin ardından, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Taraflar, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde yürütülen askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin, 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye'ye teşekkürlerini iletti

Pakistan Başbakanı, "Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıkları dolayısıyla ABD ve İran'a teşekkür etmek isteriz. Ayrıca, bu arabuluculuk sürecindeki kardeşlerimiz olan Katar'ın büyük liderliğine, anlaşmaya varılmasına sağladıkları destekten ötürü en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan'ın vizyoner liderliğine ve Türkiye'ye bu süreçteki değerli katkıları nedeniyle özellikle teşekkür etmek isterim" açıklamasını yaptı.

"Arabulucular çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacak"

Şerif, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte arabulucular, bu hafta içerisinde çeşitli bazı toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Uygulama öncesinde gerçekleştirilecek bu görüşmeler, teknik müzakerelerin ve resmi imza töreninin temelini oluşturacaktır" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve İran Arasında Barış Anlaşması - Son Dakika

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