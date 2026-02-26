ABD ve İran Müzakereleri Cenevre'de Tamamlandı - Son Dakika
ABD ve İran Müzakereleri Cenevre'de Tamamlandı

26.02.2026 22:27
İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin 3'üncü turu Cenevre'de sona erdi, dördüncüsü Viyana'da yapılacak.

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen 3'üncü tur dolaylı müzakereler sona erdi. Müzakerelerin 4'üncü turu Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

İran ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen tur dolaylı müzakerelerin 3'üncü turu sona erdi. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakere heyetlerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ve ev sahibi İsviçre hükümetine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Al-Busaidi açıklamasında, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerleme sağlanmasının ardından bugünkü görüşmeleri tamamladık. İlgili başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından yakında yeniden bir araya geleceğiz. Teknik düzeydeki görüşmeler ise gelecek hafta Viyana'da gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun herhangi bir ülkeye transfer edilmesi reddedildi

İran basının yer alan haberlerde, görüşmelerin tamamlandığı doğrulayarak, tarafların tekliflerinin odaklandığı bazı başlıkların netleştiği belirtildi. Haberlerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun herhangi bir ülkeye transfer edilmesi ya da ülke dışına çıkarılması yönündeki tekliflerin tamamen reddedildiği vurgulanarak, İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkının korunacağı ve nükleer yakıt üretim kapasitesinin sürdürüleceği ifade edildi.

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer başlığın yaptırımlar olduğu belirtilen haberlerde, İran heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yaptırımları ile ilgili kararların kaldırılmasını talep ettiği aktarıldı. Haberlerde, İran tarafının mevcut yaptırımların adil olmadığı değerlendirmesini yaparak söz konusu kararların değiştirilmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

ABD'li temsilcilerin hayal kırıklığı yaşadığı iddiası

ABD basının adı açıklanmayan yetkililer dayandırdığı haberlerde, ABD'li temsilcilerin İran ile İsveç'te yapılan müzakerelerin ilk oturumunda İranlı temsilcilerden duydukları şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Viyana, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD ve İran Müzakereleri Cenevre'de Tamamlandı - Son Dakika



    
