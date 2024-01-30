ABD, Venezuela\'ya Yaptırımları Yeniden Uygulayacak

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanması nedeniyle ABD'nin Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağı duyuruldu.

ABD, Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik daha önce kaldırdığı yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanması nedeniyle ABD'nin Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağı duyuruldu.

Muhalefet adaylarının engellenmesinin geçtiğimiz sene ekim ayında Barbados'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Üniter Platform temsilcileri tarafından imzalanan Barbados Anlaşması'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu yılki seçimlere tüm adayların katılmasına izin verilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde 18 Nisan 2024'ten itibaren ABD'nin Venezuela'nın petrol ve doğal gaz sektörlerine yeniden yaptırım uygulayacağı aktarıldı.

ABD'nin ayrıca Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile ilgili işlemlere izin veren lisansında iptal edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu şirketle iş yapan ABD'lilerin tüm işlemlerini sonlandırması için 14 gün süreleri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "ABD, taraflar arasındaki diyaloğu ve Venezuela halkının demokratik bir gelecek özlemini destekleme konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Uluslararası toplum ve Venezuela'daki siyasi yelpazede yer alan tüm barışçıl demokratik aktörlerle birlikte çalışmaya ve Barbados Anlaşması'ndaki ilkelere geri dönülmesini teşvik etmek üzere elindeki mekanizmaları kullanmaya devam edecek. Barbados Anlaşması, Venezuela'nın uzun süredir devam eden siyasi, ekonomik ve insani krizinin çözülmesi ve Venezuela'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlerin gerçekleştirilmesi için en uygun mekanizma olmaya devam etmektedir" denildi.

Maduro'nun en iddialı rakibinin seçime katılması engellendi

Venezuela Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz cuma günü Maduro'nun bu yılki seçimlerde en iddialı rakibi olan Maria Corina Machado'nın kamu görevinden 15 yıl boyunca men ederek, başkanlık seçiminde aday olmasını engelllenmişti.

Venezuela'ya yönelik 900'den fazla yaptırım uygulanıyor

Venezuela'ya 2015'ten bu yana ABD, Avrupa Birliği (AB), Panama ve Kanada tarafından uygulanan yaklaşık 900 yaptırım bulunuyor. ABD, 2019'da Venezuela ile bütün diplomatik bağlarını koparmıştı. - WASHINGTON