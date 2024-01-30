ABD, Venezuela\'ya Yaptırımları Yeniden Uygulayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanması nedeniyle ABD'nin Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağı duyuruldu.
ABD, Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik daha önce kaldırdığı yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine muhalefet adaylarının katılmasının yasaklanması nedeniyle ABD'nin Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik yaptırımlarını yeniden uygulayacağı duyuruldu.
Muhalefet adaylarının engellenmesinin geçtiğimiz sene ekim ayında Barbados'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Üniter Platform temsilcileri tarafından imzalanan Barbados Anlaşması'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu yılki seçimlere tüm adayların katılmasına izin verilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde 18 Nisan 2024'ten itibaren ABD'nin Venezuela'nın petrol ve doğal gaz sektörlerine yeniden yaptırım uygulayacağı aktarıldı.
ABD'nin ayrıca Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile ilgili işlemlere izin veren lisansında iptal edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu şirketle iş yapan ABD'lilerin tüm işlemlerini sonlandırması için 14 gün süreleri olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "ABD, taraflar arasındaki diyaloğu ve Venezuela halkının demokratik bir gelecek özlemini destekleme konusundaki kararlılığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Uluslararası toplum ve Venezuela'daki siyasi yelpazede yer alan tüm barışçıl demokratik aktörlerle birlikte çalışmaya ve Barbados Anlaşması'ndaki ilkelere geri dönülmesini teşvik etmek üzere elindeki mekanizmaları kullanmaya devam edecek. Barbados Anlaşması, Venezuela'nın uzun süredir devam eden siyasi, ekonomik ve insani krizinin çözülmesi ve Venezuela'da rekabetçi ve kapsayıcı seçimlerin gerçekleştirilmesi için en uygun mekanizma olmaya devam etmektedir" denildi.
Maduro'nun en iddialı rakibinin seçime katılması engellendi
Venezuela Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz cuma günü Maduro'nun bu yılki seçimlerde en iddialı rakibi olan Maria Corina Machado'nın kamu görevinden 15 yıl boyunca men ederek, başkanlık seçiminde aday olmasını engelllenmişti.
Venezuela'ya yönelik 900'den fazla yaptırım uygulanıyor
Venezuela'ya 2015'ten bu yana ABD, Avrupa Birliği (AB), Panama ve Kanada tarafından uygulanan yaklaşık 900 yaptırım bulunuyor. ABD, 2019'da Venezuela ile bütün diplomatik bağlarını koparmıştı. - WASHINGTON
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Son Dakika › Politika › ABD, Venezuela'ya Yaptırımları Yeniden Uygulayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?