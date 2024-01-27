ABD, Yemen\'de İran destekli Husilerin fırlatmaya hazırlandığı gemisavar füzesini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'de İran destekli Husiler tarafından fırlatılmak üzere konuşlandırılmış bir gemisavar füzesinin vurulduğunu duyurdu.

ABD, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin saat 03.45'te Husilerin Kızıldeniz'e fırlatılmak üzere konuşlandırdığı bir gemisavar füzesinin vurulduğu bildirildi. Yemen'de Husilerin kontrolündeki noktalarda tespit edilen füzenin, bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanmasına ait gemilere yakın bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. ABD kuvvetlerinin füzeyi meşru müdafaa amacıyla vurup imha ettiği vurgulanarak, "Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası sulardaki ABD Donanma gemileri ile ticari gemilerin güvenliği sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Husilere bağlı Al-Masirah kanalı ise Yemen'in ana petrol ihracat terminali olan Ras İsa Limanı'na 2 hava saldırısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Husiler akşam saatlerinde Aden Körfezi'nde petrol tankerini vurmuştu

İran destekli Husiler, dün saat 19.45 sıralarında füzelerle Aden Körfezindeki Marshall Adaları bandıralı petrol tankeri M/V Marlin Luanda'yı vurmuştu. Alev alan ve büyük hasar meydana gelen gemiden yardım çağrısı yapılmış, bölgedeki bir ABD ile diğer gemiler vurulan tankere yardım sağlamıştı. Saldırıya uğrayan Marlin Luanda gemisinin işletmecisi Trafigura adlı firma yaralanan olmadığını, tüm mürettebatın güvende olduğunu ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki gerilim

Gazze'ye saldırılara tepki olarak geçtiğimiz Kasım ayından bu yana İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını belirten İran destekli Husiler, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik birçok saldırı gerçekleştirmişti. Gelişmelerin ardından hava saldırıları ile Husileri hedef alan ABD ve İngiltere, ayrıca mali kaynaklarını kesmek üzere Husilere yaptırımlar uygulamıştı.

Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. - SANA