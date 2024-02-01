ABD, Yemen\'deki Husilere karşı önlemlerini artırıyor

Politika

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ateşlenen gemisavar balistik füzesi ile İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, ayrıca Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde tansiyon düşmüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi'ne doğru yerel saatle 20.30 sıralarında gemisavar balistik füze ateşlediği bildirildi. Füzenin USS Carney (DDG 64) savaş gemisi tarafından düşürüldüğü aktarıldı. USS Carney gemisinin ayrıca saat 21.10'da civardaki İran'a ait 3 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail limanlarına giden ABD'ye ait "KOI" adlı bir ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin İHA istasyonu ile 10 İHA'sı vuruldu

CENTCOM'dan ilerleyen saatlerde yapılan farklı bir açıklamada ise, ABD güçlerinin İran destekli Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA'sına yerel saatle 01.30'da saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. İHA'ların bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğu, saldırının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı. - SANA