 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ön seçimlere katılma yasağına ilişkin itirazını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ön seçimlere katılma yasağına ilişkin itirazını kabul etti

ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Colorado Yüksek Mahkemesinin kendisini ön seçimlere katılmasını engelleyen kararına ilişkin itiraz başvurusunu kabul ettiğini, davanın 8 Şubat'ta görüleceğini duyurdu. Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ı Kongre baskınındaki rolü nedeniyle ön seçimlerden men etmişti. Trump'ın avukatları, kararın hatalı olduğunu ve Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump\'ın ön seçimlere katılma yasağına ilişkin itirazını kabul etti
06.01.2024 - 13:06,
Abone Ol

ABD Yüksek Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Colorado Yüksek Mahkemesinin kendisini ön seçimlere katılmasını engelleyen kararına ilişkin itiraz başvurusunu kabul ettiğini, davanın 8 Şubat'ta görüleceğini duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskındaki rolü nedeniyle Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından eyaletteki ön seçimlerden men edilmesine yönelik alınan karara yaptığı itiraz başvurusunun kabul edildiği bildirildi. Davaya 8 Şubat'ta bakılacağı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ı 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 Mart'ta yapılacak ön seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etmişti.

Maine eyaletinde de aynı karara itiraz etmişti

Eski Başbakan Trump ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı da temyize götürmüştü. Kararın "önyargılı" olduğunu savunan ve Trump'ın Kongre baskınında rolü olduğu yönündeki iddiaya itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını öne sürmüştü.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Colorado, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ön seçimlere katılma yasağına ilişkin itirazını kabul etti - Son Dakika


13:05
Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:32:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ön seçimlere katılma yasağına ilişkin itirazını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement