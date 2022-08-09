Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telsiz aracılıyla gemi kaptanı ile konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin sondaj gemisini el sallayarak uğurlaması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz"
"Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir' - Son Dakika