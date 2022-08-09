"Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin sondaj gemisini el sallayarak uğurlaması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı 'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. (3)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir' - Son Dakika

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