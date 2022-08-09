Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir"

09.08.2022 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir"

Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telsiz aracılıyla gemi kaptanı ile konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve...

Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telsiz aracılıyla gemi kaptanı ile konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin sondaj gemisini el sallayarak uğurlaması MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik çekinmeyeceğiz"

"Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder"

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir" - Son Dakika
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