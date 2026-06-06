Abdulhamit Gül'den Ayrımcı Söylemlere Tepki - Son Dakika
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Abdulhamit Gül'den Ayrımcı Söylemlere Tepki

06.06.2026 12:47
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Gül, mizah bahanesiyle yapılan ayrımcı ve cinsiyetçi söylemleri reddetti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Bir hastane açılışında mizah adı altında sergilenen; Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı, cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemleri en güçlü şekilde reddediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bazı ifadeleri üzerine NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir hastane açılışında mizah adı altında sergilenen Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı, cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemleri en güçlü şekilde reddediyoruz. ?Etnik köken, inanç ve cinsiyet üzerinden üretilen hiçbir nefret söylemi kabul edilemez. Toplumun her kesiminin onur ve değeri bizim için mukaddestir. ?Kürtleri doğrudan hedef alan, onurunu zedeleyen ve hepimizi derinden yaralayan bu çirkin ve ayrımcı yaklaşımların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Toplumsal barışı ve bir arada yaşama irademizi baltalayan hiçbir nefret unsuru, mizah kılıfı arkasına sığınılarak asla mazur gösterilemez."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdulhamit Gül'den Ayrımcı Söylemlere Tepki - Son Dakika

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