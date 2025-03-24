Abdullah Güler: Birlik ve Beraberliğimizi Koruyacağız

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu ülkenin huzuru, birliği ve beraberliğini bozamayacaklar. Özellikle bazı sorumsuz siyasi parti genel başkanlarına buradan seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğine, birliğine, beraberliğini bozacak eylemlerde lütfen bulunmayın" dedi.

Kayseri'de özel bir düğün salonunda Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından iftar yemeği düzenlendi. Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski bakan İsmet Yılmaz, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, Sivaslı iş insanları ve aileleri katıldı. Programda konuşan Abdullah Güler, "Bu ülkenin huzuru, birliği ve beraberliğini bozamayacaklar. Özellikle bazı sorumsuz siyasi parti genel başkanlarına buradan seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğine, birliğine, beraberliğini bozacak eylemlerde lütfen bulunmayın. Sorumluluk duygusuyla hareket edin. Sorumsuzluk veya farklı beklentiler içinde halkımızı kışkırtmaya, gençlerimizi sokağa dökmeye asla yeltenmeyin. Bu ülkenin geleceğinde birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik var. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Burada da bizlere çok vazife düşüyor" ifadelerini kullandı.

Program, iş insanlarına plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,