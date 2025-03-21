Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Türkiye'deki siyasi atmosferi ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar, kayyum atamaları ve muhalefete yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Güzeldülger, Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Güzeldülger, Türkiye'deki kurumların yıllar içinde yıprandığını ve artık ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Türkiye'nin bir beyaz sayfa açmaya ihtiyacı var, kurumlar oldukça yıprandı" diyen Güzeldülger, rant düzeninin ülke genelinde yaygınlaştığını ve bununla mücadele edecek siyasi iradenin AK Parti'de bulunmadığını savundu.
Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara da değinen Güzeldülger, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bu tür soruşturmaların var olduğunu hatırlattı. İmamoğlu'nun faaliyetlerinin savcılık tarafından soruşturulmasının hukuki bir süreç olduğunu belirten Güzeldülger, bu tür adımların muhalefeti terbiye etmeye yönelik bir operasyon olarak algılandığını ifade etti.
Kayyum atamalarıyla ilgili süreci değerlendiren Güzeldülger, kent uzlaşısı üzerinden kayyum atanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. CHP'nin bu meseleye duygusal yaklaşmasının siyasi anlamda bir çözüm üretmeyeceğini belirten Güzeldülger, muhalefetin bu konuda daha stratejik adımlar atması gerektiğini ifade etti.
Son Dakika › Politika › Abdullah Güzeldülger: Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var - Son Dakika
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