Abdullah Güzeldülger: Türkiye\'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Türkiye'deki siyasi atmosferi ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar, kayyum atamaları ve muhalefete yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Güzeldülger, Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BEYAZ SAYFA AÇMAYA İHTİYACI VAR"

Güzeldülger, Türkiye'deki kurumların yıllar içinde yıprandığını ve artık ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Türkiye'nin bir beyaz sayfa açmaya ihtiyacı var, kurumlar oldukça yıprandı" diyen Güzeldülger, rant düzeninin ülke genelinde yaygınlaştığını ve bununla mücadele edecek siyasi iradenin AK Parti'de bulunmadığını savundu.

"İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMALAR ZATEN VARDI"

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara da değinen Güzeldülger, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bu tür soruşturmaların var olduğunu hatırlattı. İmamoğlu'nun faaliyetlerinin savcılık tarafından soruşturulmasının hukuki bir süreç olduğunu belirten Güzeldülger, bu tür adımların muhalefeti terbiye etmeye yönelik bir operasyon olarak algılandığını ifade etti.

"KAYYUM ATAMALARI VE MUHALEFETE OPERASYONLAR SİYASİ BİR MESELE"

Kayyum atamalarıyla ilgili süreci değerlendiren Güzeldülger, kent uzlaşısı üzerinden kayyum atanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. CHP'nin bu meseleye duygusal yaklaşmasının siyasi anlamda bir çözüm üretmeyeceğini belirten Güzeldülger, muhalefetin bu konuda daha stratejik adımlar atması gerektiğini ifade etti.