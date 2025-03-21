Abdullah Güzeldülger: Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var - Son Dakika
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Politika

Abdullah Güzeldülger: Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Haberler.com stüdyosunda Muhammed Fatih İnce'nin konuğu oldu. Gündemdeki siyasi gelişmeleri değerlendiren Güzeldülger, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara, Türkiye'deki kurumların yıpranmışlığına ve rant düzenine dikkat çekti.

21.03.2025 08:09
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Türkiye'deki siyasi atmosferi ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar, kayyum atamaları ve muhalefete yönelik operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Güzeldülger, Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN BEYAZ SAYFA AÇMAYA İHTİYACI VAR"

Güzeldülger, Türkiye'deki kurumların yıllar içinde yıprandığını ve artık ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. "Türkiye'nin bir beyaz sayfa açmaya ihtiyacı var, kurumlar oldukça yıprandı" diyen Güzeldülger, rant düzeninin ülke genelinde yaygınlaştığını ve bununla mücadele edecek siyasi iradenin AK Parti'de bulunmadığını savundu.

Abdullah Güzeldülger: Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var

"İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SORUŞTURMALAR ZATEN VARDI"

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara da değinen Güzeldülger, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren bu tür soruşturmaların var olduğunu hatırlattı. İmamoğlu'nun faaliyetlerinin savcılık tarafından soruşturulmasının hukuki bir süreç olduğunu belirten Güzeldülger, bu tür adımların muhalefeti terbiye etmeye yönelik bir operasyon olarak algılandığını ifade etti.

Abdullah Güzeldülger: Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var

"KAYYUM ATAMALARI VE MUHALEFETE OPERASYONLAR SİYASİ BİR MESELE"

Kayyum atamalarıyla ilgili süreci değerlendiren Güzeldülger, kent uzlaşısı üzerinden kayyum atanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. CHP'nin bu meseleye duygusal yaklaşmasının siyasi anlamda bir çözüm üretmeyeceğini belirten Güzeldülger, muhalefetin bu konuda daha stratejik adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Abdullah Güzeldülger: Türkiye\'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var

Abdullah Güzeldülger, Gelecek Partisi, Ekrem İmamoğlu, Fatih İnce, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdullah Güzeldülger: Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayhan Murat:
    Türkiye’de belediyeler siyasi partilerden alınıp illerde vali ilçelerde kaymakama verilsin 4 12 Yanıtla
  • D Celik:
    16 Milyonluk bir şehire akp li birine kayyum atılıp verilemez .Ama sunopur CHP birini koyar seçimler gelene kadar .Millet akp yi secerse o zaman akp yine istanbulu alır .Ama CHP kazanirsa o zaman onlar yürütür işi. Ama kayyum atayip akp cökemez bu yanlış 7 2 Yanıtla
  • or ac:
    Belediye Kanunları değişmesi lazım, gelen ve gelecek herkes rant için geliyor. Bu menfaat, rant, yolsuzluk ve para olduğu sürece hiçbir şey değişmez, kılıf değişir. 3 0 Yanıtla
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