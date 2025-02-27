Abdullah Özdemir Medya Yöneticileri ile Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Abdullah Özdemir Medya Yöneticileri ile Kahvaltıda Buluştu

Abdullah Özdemir Medya Yöneticileri ile Kahvaltıda Buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, medya kuruluşları yöneticileriyle kahvaltı programında bir araya gelerek İstanbul'da yapılan çalışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında bilgi verdi. Özdemir, şehrin gelişimi için atılan adımlara dikkat çekti.

27.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:33
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı.

Toplantıda, Başkan Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ve bundan sonraki yol haritası hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca 8. Olağan Büyük Kongre sonrası büyük oranda yenilenen teşkilatın heyecanına ve hedeflerine vurgu yaptı.

"Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul"

Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir. "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünü hatırlatarak "Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi.

"Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz"

Başkan Özdemir, İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz." dedi.

"Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri "Yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz" söylemiydi diyen Özdemir, "Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz? İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, istanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da otobüsler patlamak üzere"

Toplu taşıma ile ilgili gelen bir soru üzerine cevap veren Özdemir, 2019'da 5,8 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini söyledi. Günümüzde ise Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildiğini ifade ederek "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" şeklinde konuştu.

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Özdemir, AK Parti'nin İstanbul'daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, dostane bir atmosferde sonlandırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Abdullah Özdemir Medya Yöneticileri ile Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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