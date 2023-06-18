Abdüllatif Şener'in oy tercihi tartışması sürüyor

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Milletvekilliği seçimlerinde aday olmayan Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen Şener, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ŞENER ÇIKIŞI

Abdüllatif Şener'e CHP'den çok sert tepki gelirken, ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak açıklama yaptı. Özdağ, Abdüllatif Şener'in CHP milletvekiliyken Zafer Partisi'ne oy vereceğini söylediğini aktardı.

"ABDÜLLATİF BEY ANLAŞILAN ÇOK KIRILDI"

Şener'in CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesini değerlendiren Özdağ, "Her genel başkan bir kadro çalışması yapılabilir ve bu kadro çalışması üzerinden bir tercih koyabilir. Buna, o parti içinden gelmiyorsanız, o partide derin kökleriniz yoksa, bir başka gelenekten gelip bir dönem vekillik yaptıktan sonra teşekkür edip kenara çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan çok kırıldı buna. Hemen istifasını verdi." dedi.

"CHP'DEYKEN ZAFER PARTİSİ'NE OY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini görüyor ve düşünüyorum." diyen Özdağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdi ama şunu da söyleyeyim; ben kendisiyle 2 defa sohbet ettim, her ikisi de kalabalık geniş gruplar içindeydi. CHP milletvekiliyken bir sabah sohbetinde birçok kişinin içerisinde şunu söyledi: 'Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru ve benim partim bu politikayı sürdürürse, seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm.' Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir."