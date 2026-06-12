Acar'dan Milli Takım Şarkısı Yorumları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, parti olarak A Milli Futbol Takımı için hazırladıkları şarkıya ilişkin "Beğenen dinler, beğenmeyen geçer. Ama bir teşekkür paylaşımından bile kriz çıkarmaya çalışmak, asıl siyasallaştırmanın kim tarafından yapıldığını çok net biçimde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti olarak A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için bir şarkı hazırladıklarını ve bu eserin, Milli Takım'ın resmi hesabından da nezaket gösterilip teşekkür edilerek paylaşıldığını anımsattı.

Aynı nezaketin, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan eser için de gösterildiğini hatırlatan Acar, buraya kadar herhangi bir sorun, ayrım, imtiyaz ya da özel muamele olmadığını ifade etti.

Acar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Peki siz Milli Takımımıza destek olmak için ortaya milli ve meşru bir eser koydunuz da Türkiye Futbol Federasyonu paylaşmadı mı? O da yok. Peki tam olarak hangi noktada rahatsız oldunuz? Şarkının hazırlanmasından mı? Milli Takım'a başarı dilenmesinden mi? Türkiye Futbol Federasyonu'nun teşekkür etmesinden mi? Yoksa klipte gördüğünüz büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafından mı? Klipte yer alan ve sizi rahatsız ettiği anlaşılan o eserler kime ait? Başka bir ülkenin vatandaşı mısınız da Türkiye'nin başarılarından, savunma sanayisindeki atılımlarından ve milli kazanımlarından rahatsız oluyorsunuz? Ortada kimseye dayatılan bir şey yok. Resmi marş ilan edilmiş bir eser yok. Mecburi dinletilen ve izletilen bir içerik de yok. Beğenen dinler, beğenmeyen geçer. Ama bir teşekkür paylaşımından bile kriz çıkarmaya çalışmak, asıl siyasallaştırmanın kim tarafından yapıldığını çok net biçimde ortaya koyuyor. Şarkıda da geçtiği üzere 'Siz hepiniz, biz Türkiye'."