Acar: Terör Meselesini Tarihin Çöplüğüne Atacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri olan terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız. Hayırlı bir işe koyulduğumuzu ve Allah'ın izniyle de inşallah başaracağımıza inandığımızı paylaşabiliriz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Acar, basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesiyle ilgili konuya ilişkin, "Bazı meseleler üzerinden geri bildirimlerimizi aldık ve aksiyon almak üzerine de ilgili makamlarla bu istişarelerimizi ilgili yerlerle yürütmeye gayret gösterdik. Birkaç ay içerisinde sizlere bununla ilgili en azından ilk kısmı ve ikinci kısmıyla ilgili hem reklam paylaşımı noktasında teknik anlamda hem de yeşil pasaportlarla alakalı Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaşımları ve talimatları doğrultusunda ilgilendiğimizi İletişim Başkanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma ortamında bunu sağlamaya gayret ettiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN PROGRAMLARLA SAHADAYIZ'

Acar, basın mensuplarının kamuoyu vicdanını canlı tutan hayati bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyerek, "Bizim siyaset anlayışımızda basın, haber aktaran bir mecranın ötesinde toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik dengeyi güçlendiren en önemli sorumluluk alanlarından biridir. Türkiye Basın Federasyonumuzun da ortaya koyduğu kararlı vizyonu demokrasi ve basın özgürlüğü alanındaki hassasiyeti yakinen takip ettiğimizi paylaşabilirim. Dezenformasyonun bu kadar kol gezdiği bir dönemde hakikatin yanında durmak doğru habercilik ve sağduyulu yayıncılığı güçlendirmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluk taşıyor. AK Parti olarak bu yolda verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler Ramazan-ı Şerif'i milletimizle kurduğumuz gönül bağının derinleştiği bir seferberlik ayı olarak görüyoruz. Bildiğiniz üzere bu yıl ramazan çalışmalarımızı 'Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir' ana teması etrafında yürütüyoruz. Bu kampanyayla aslında 86 milyon vatandaşımızla bir araya gelerek birlik ve beraberlik kardeşliğimizi ifade etmeye ve bu kararlılığımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Teşkilat Başkanlığımızın koordinasyonunda yoğun programlarla sahadayız" dedi.

'EN HAYATİ BAŞLIKLARIMIZDAN BİRİSİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Acar, "Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, 23 yıldır hiç kimsenin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, inancımıza ve değerlerimize yönelik saldırgan yaklaşımları da asla müsaade etmedik, etmeyiz. Bizim kapımız toplumsal barışı hedef alanlarla değil bu ülkeye hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin mezhepler, inançlar, kimlikler üzerinden bölünmesine müsaade etmedik. Etmeyeceğiz. Hepimizin tahkimi için en hayati başlıklarımızdan biri de bildiğiniz üzere terörsüz Türkiye hedefidir. Bu hedefe doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri olan terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız. Hayırlı bir işe koyulduğumuzu ve Allah'ın izniyle de inşallah başaracağımıza inandığımızı paylaşabiliriz" diye konuştu.