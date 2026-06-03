Açıkkapı: Küresel Kültür Endüstrisi Tehlikesi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Evlatlarımızı köklerimizden koparıp rüzgarın önündeki yapraklara çevirmek isteyen küresel bir kültür endüstrisiyle karşı karşıyayız. Bu endüstri insan yetiştirmiyor, tüketici yetiştiriyor." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da gerçekleştirilen ve 118 bin kişinin katıldığı açıklanan, dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in konserine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu konser ve benzeri organizasyonların toplumsal etkileri, kültürel yansımaları ve özellikle gençler üzerindeki sonuçlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Açıkkapı, "Böylesine önemli bir konuda ilgili tüm kurumların meseleyi çok yönlü biçimde incelemesi, irdelemesi, kamuoyunu bilgilendirmesi ve ortaya çıkan tartışmaları ciddiyetle değerlendirmesi beklenmektedir." diye konuştu.

Bu tür organizasyonları "büyük bir kültürel işgal hareketi" olarak niteleyen Açıkkapı, bir milletin çocuklarına kendinden utanmayı ve başkasına benzemeyi öğreten her sistemin aslında o milletin geleceğini elinden aldığını anlattı.

Bugün karşılarında duran tablonun tam da bu olduğunu dile getiren Açıkkapı, "Evlatlarımızı köklerimizden koparıp rüzgarın önündeki yapraklara çevirmek isteyen küresel bir kültür endüstrisiyle karşı karşıyayız. Bu endüstri insan yetiştirmiyor, tüketici yetiştiriyor. Şahsiyet inşa etmiyor, taklitçi üretiyor. Medeniyet kurmuyor, kimliksiz kalabalıklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Açıkkapı, meselenin bir konser değil, çocukların yarın hangi dünyanın insanı olacağı meselesi olduğunu söyledi.