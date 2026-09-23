Adalar'da başkan vekili seçiminde 4'er oy sonrası gerginlik çıktı, meclis boşaltıldı - Son Dakika
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Adalar'da başkan vekili seçiminde 4'er oy sonrası gerginlik çıktı, meclis boşaltıldı

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Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde ikinci turda AK Parti ve CHP 4'er oy alırken, AK Parti adayının 1 oyu geçersiz sayıldı. Oy sayımı ve itiraz sürecinin ardından seçim salonu boşaltılırken taraflar arasında gerginlik çıktı.

Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 2'nci tura kalmasının ardından AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, belediye meclisi boşaltıldı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yeni Belediye Başkan Vekili için seçim tarihi belirlenmişti. Adalar Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimi, CHP'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması ve çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül'e ertelenmişti. AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Aytül Ekşiyan arasında geçen seçim sonucu ilk turda oyların 5'i AK Parti ve 4'ü CHP'ye giderken; ikinci turda AK Parti ve CHP 4'er oy alırken, Kemal Türkyılmaz'ın 1 oyu ise geçersiz sayıldı.

Oy sayımı ve itiraz sürecinin ardından seçim salonunun boşaltıldığı görülürken, çıkan gerginlik kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaAK PartiAdalarGüncelSon Dakika

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