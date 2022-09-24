Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

24.09.2022 17:30
Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6'lı masanın kendilerinin yöneteceği bir cumhurbaşkanı adayı aradığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği kayyumlara bırakılamaz, çok net söylüyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6'lı masanın kendilerinin yöneteceği bir cumhurbaşkanı adayı aradığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği kayyumlara bırakılamaz, çok net söylüyorum. Bunlar Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bunlar, bu 7'li masadaki liderlerin yönetimine rıza gösterecek, onların emir eri olmayı kabul edecek birini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyorlar." dedi.

Yozgat'ta, AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katılmak üzere ilçeye gelen Bozdağ, toplantının yapılacağı İlçe Başkanlığı binası küçük olduğu için konuşmasını bina önünde gerçekleştirdi.

Yozgat'a ve Yenifakılı'ya yapılan yatırımları anlatan Bozdağ, 6'lı masanın uzun süredir istişare ettiğini, toplantılar yaptığını ancak aday belirleme konusunda karar alamadıklarını belirtti.

Bozdağ, 6'lı masadakilerin cumhurbaşkanı adayını konuşmaya bile cesaret edemediklerini belirterek, "Şimdi siz ülkenin cumhurbaşkanlığına aday göstereceksiniz ki ülkeyi yönetesiniz. Çünkü cumhurbaşkanı artık yürütme organıdır. Ülkeyi cumhurbaşkanı yönetiyor. Yürütme, yetki ve görevini cumhurbaşkanı kullanıyor ve bunlar dört senedir toplanıyor. Eskiden bu tip uzun istişarelere 'istikşafi görüşmeler' denirdi, yani bir şeyler keşfetmek için oturuyorlar. Bir şeyler bulmak için uğraşıyorlar. Yahu altı defa bir araya geldiniz, şimdi yedinci kez bir araya geleceksiniz, bir şey istikşaf edemedi mi bunlar? Belli ki edememişler." dedi.

Siyasi istikrar ve güçlü iktidarın önemine dikkati çeken Bozdağ, "Bunlar daha Türkiye'nin cumhurbaşkanı adaylığına kimi aday göstereceklerine karar vermek için bu kadar toplanıp, bu kadar istikşafi görüşme yapıp, bu kadar boş boş zaman öldürüp karar veremiyorlarsa ülke yarın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı dönemde nasıl bir araya gelecekler, nasıl karar verecekler? Ülkenin, bunların uzlaşmasını, anlaşmasını beklemeye vakti mi var? Şimdi ülkeyi başkası yönetiyor, sorun yok. Ama ya böyle bir imkan bunlara doğarsa bunlar nasıl karar verecekler?" diye konuştu.

-"Türkiye'nin geleceği kayyumlara bırakılamaz"

Bozdağ, 6'lı masanın kendilerinin yönetecekleri bir cumhurbaşkanı adayı aradığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği kayyumlara bırakılamaz, çok net söylüyorum. Bunlar Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Bunlar, bu 7'li masadaki liderlerin yönetimine rıza gösterecek, onların emir eri olmayı kabul edecek birini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istiyorlar. Siz Türkiye'ye lider mi seçeceksiniz yoksa 7'li masadaki liderlerin güdeceği birini mi Türkiye'ye lider seçeceksiniz? Türkiye'nin lideri, hiç kimsenin vesayetini de bir kayyumun yönetimini de kabul etmez, kabul edemez." diye konuştu.

"7'li yönetim Türkiye'nin istikrarını, güçlü iktidarını ve iyi yönetimini yok eder. Hiç kimseye kazandırmayan bir sonuç ortaya çıkarır." diyen Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin geleceğiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur, olamaz da. Şimdiden diyorlar ki, 'cumhurbaşkanı seçilince hangi yetkileri kullanacak, hangilerini kullanmayacak, bir protokolle kayda geçirin. Kimde kaç bakanlık olacak, bunların bir taksimatını yapalım.' Şimdi memleketi parsel parsel nasıl parselleyeceklerini 'bir belgeye bağlayalım' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Anayasa'ya göre cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin belli olduğuna, devredilemez yetki ve görevleri bulunduğuna değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar devredilmez yetki ve görevlerin de kendilerine devrini istiyorlar. Yani Anayasa'ya ve yasaya aykırı bir yönetimi nasıl yapacaklarını seçimden önce protokole bağlayıp, gelince 'biz Anayasa'ya aykırı Türkiye'yi yöneteceğiz' diye milletin huzuruna çıkacaklar. Öyle şey olur mu? Buna hiç kimse izin vermez. Allah'ın izniyle ben inanıyorum, Türk milleti bütün bu oyunları bozacak, 2023'te Biden'ın ya da AB'nin değil, kendi gönlünden istediğini seçecek. ve hiç kimse unutmasın, ne derse desin, Türk milletine yaslanmayan, Türk milletine güvenmeyen, Türk milletine dayanmayan sandıktan çıkamaz ve bu ülkeye iktidar olamaz. Allah'ın izniyle biz milletimize güveniyoruz."

Konuşmasının ardından Yenifakılı Halk Kütüphanesi ve öğretmenevini hizmete açan Bakan Bozdağ, ziyarette bulunduğu Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay'dan da çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Yozgat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ AK Parti Yenifakılı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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