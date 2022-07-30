Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayten Öztrak'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Faik Öztrak beyefendiye ve ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Bozdağ, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Sözcüsü Öztrak'a başsağlığı diledi - Son Dakika

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