İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor

20.04.2022 09:28
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre Soylu, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa- Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, TRABZONLU HEMŞEHRİLERİYLE SAHURDA BULUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:21 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
10:16 Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
10:04 Rezidansta taciz ve işkence olayında yeni gelişme! İfade veren Demet A.: Can güvenliğim yok
09:50 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe, Azra'nın gönlünü alabildi mi?
09:47 Gülşen'den Aleyna Tilki'ye destek: Daha ne desin bu kız
09:46 Bakan Soylu açıklama yaptı: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor
09:45 Vedaları kısa sürdü! Premier Lig'e yükselen ilk takım netleşti
09:30 Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:27 Baba dizisinde dün akşam neler oldu? Emin ve Servet'in yüzleşmesinde neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 10:37:49. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement