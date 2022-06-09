Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var"

" İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması Anayasa'mıza da yasamıza da uygundur. Bunun aksini iddia etmek yasaları çarpıtmaktır, bilmemektir"

"Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara verilmektedir. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktı diye bu cezalar TCK'dan kalkmadı aynen uygulanıyor"

"Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar"

"Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır"

"AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke"

"Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız"

"Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak"

"Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil"

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sunduğu 'Ankara Gündemi'nde soruları cevapladı.