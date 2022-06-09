Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "6'lı masada ismi konuşmuyorlar. - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "6'lı masada ismi konuşmuyorlar.

09.06.2022 14:50

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "6'lı masada ismi konuşmuyorlar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "6'lı masada ismi konuşmuyorlar. İsmi konuşmaya başlayınca masa dağılabilir, çatlayabilir, bambaşka olabilir çünkü herkesin kafasında ayrı bir isim var"

" İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması Anayasa'mıza da yasamıza da uygundur. Bunun aksini iddia etmek yasaları çarpıtmaktır, bilmemektir"

"Şu anda Türk Ceza Kanunu'nda en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara verilmektedir. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalktı diye bu cezalar TCK'dan kalkmadı aynen uygulanıyor"

"Kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa, bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için şimdiden mazeret üretiyorlar"

"Avrupa Parlamentosu'nun veya her hangi bir örgütün Türk yargısına şöyle karar ver demeye hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır"

"AİHM'in kararlarına uymayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranına baktığımızda Türkiye yüzde 89,3'le en yüksek oranda uyan ülke"

"Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız"

"Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak"

"Kira artış miktarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil"

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sunduğu 'Ankara Gündemi'nde soruları cevapladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 6'lı masada ismi konuşmuyorlar.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 6'lı masada ismi konuşmuyorlar.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 6'lı masada ismi konuşmuyorlar.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 6'lı masada ismi konuşmuyorlar.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: '6'lı masada ismi konuşmuyorlar. - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:38 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 20:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "6'lı masada ismi konuşmuyorlar. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement