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Adalet Bakanı Gül'den İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması

06.11.2021 13:13
Adalet Bakanı Gül'den İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hala karşılanmamıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hala karşılanmamıştır." ifadesini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabından Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını olan kişiye küfretmesini kınadığını belirtti. Gül, "Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum. Milleti temsil gibi şerefli bir vazifeyle asla bağdaşmayacak bu davranış için vatandaşımızdan samimi bir özür dilemek ve bu işin siyasi gereğini yapmak mesuliyeti hala karşılanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Video yayınlayarak özür dilemişti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olan kişiye küfretmesinin ardından gece yarısı Twitter hesabından bir özür videosu paylaşmıştı. Türkkan, şunları kaydetmişti:

"Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu, o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım, onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, 'Küfür etme' diye birkaç defa ikaz ettim. Netice itibarıyla gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu, hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu, yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkeste yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum, bunun da kabulünü rica ediyorum."

Lütfü Türkkan, Adalet Bakanı, İYİ Parti, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül'den İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den İYİ Partili Türkkan'a tepki Açıklaması - Son Dakika
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